Le dichiarazioni di Lozano in questi giorni hanno fatto un po' discutere. "Vorrei giocare in un club più grande", queste le sue parole. Inutile ingigantire una semplice ambizione ma allo stesso tempo bisogna saper scegliere i momenti giusti.



Questo non è proprio periodo ideale per parlare di un possibile futuro lontano da Napoli, visto il clima di serenità e di festa che si respira ai piedi del Vesuvio per l'andamento positivo della squadra. Stando a quanto riporta Il Mattino è proprio questo che oggi il ds Giuntoli proverà a spiegare a Lozano: bisogna stare più attenti con le parole.