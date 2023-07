È tempo di tornare in campo per i campioni d'Italia, il Napoli oggi disputerà la sua prima amichevole precampionato. Lo farà contro l'Anaune Val di Non, squadra locale che gioca in Eccellenza trentina. Garcia non punterà sui vari Kvaratskhelia, Osimhen, Lobotka e gli altri rientranti dalle Nazionali, dato che hanno lavorato ancora troppo poco con il pallone. Sarà il momento giusto per testare i ragazzi a disposizione, chi è di rientro dai prestiti, chi viene dalla Primavera.



PROBABILE FORMAZIONE - Dunque, spazio tra i pali a Contini. Difesa con Zanoli e Mario Rui sulle fasce (il portoghese farà staffetta con Olivera). Al centro Juan Jesus farà coppia con il classe 2005 D'Avino. A gara in corso si dovrebbe vedere un altro ex Primavera, Obaretin. Centrocampo con Demme in mediana, Vergara (2003) e Coli Saco (2002) mezze ali, entrambi in prestito alla Pro Vercelli la scorsa stagione. Tridente offensivo che vedrà il giovane bomber Ambrosino al centro dell'attacco, Politano sull'out di destra e Zerbin sulla fascia opposta. A gara in corso difficile l'impiego di Simeone e Anguissa, ma tra i 'big' di rientro sono quelli che hanno più chances. Tra gli altri dovrebbe esserci invece spazio ai giovani Obaretin, Iaccarino, Russo, Spavone, D'Agostino, Cioffi e Marranzino.



DOVE VEDERLA - Fischio d'inizio di Napoli-Anaune Val di Non previsto alle ore 18. Atteso il pienone presso il campo di Carciato. Per chi non potrà seguirla da vicino, invece, la partita sarà visibile su Sky (Sky Sport Calcio e 251) e in streaming su Sky-Go e Now Tv.