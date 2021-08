Prosegue il percorso precampionato del Napoli che è in ritiro a Castel di Sangro, dopo gli undici giorni di Dimaro e le amichevoli internazionali contro Bayern Monaco e Wisla Cracovia.



Oggi andrà in scena il penultimo test prima dell'inizio ufficiale della stagione, di fronte ci sarà l'Ascoli di Sottil. Spalletti ritrova i tanti giocatori impegnati con le Nazionali, su tutti il capitano Lorenzo Insigne. La gara andrà in scena allo Stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, fischio d'inizio ore 17:30. Sarà possibile assistere al match seguendo la diretta testuale di Calciomercato.com o in tv su Canale 8.



LA PROBABILE FORMAZIONE - Spalletti sembra aver già fatto le sue scelte degli undici iniziali. Tra i pali ci dovrebbe essere Meret, con Ospina che ha accusato un problema alla schiena. Difesa a quattro con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, mentre i centrali saranno Koulibaly e Manolas. Centrocampo a tre formato da Fabián Ruiz e Zielinski ai lati di Lobotka. In attacco il tridente Politano-Osimhen-Insigne. Prove tecniche in vista dell'esordio, tra due settimane, contro il Venezia.