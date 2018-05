L'edizione odierna di Repubblica fa il punto sulla trattativa Sarri-De Laurentiis per la permanenza del tecnico sulla panchina del Napoli: "De Laurentiis è atteso al centro tecnico di Castel Volturno per la presentazione del ritiro a Dimaro-Folgarida e l’occasione per ritrovarsi l’uno accanto all’altro potrebbe essere ghiotta. All’orizzonte, del resto, c’è la prossima stagione da programmare e le idee almeno per quanto riguarda alcuni rinforzi sono abbastanza chiare. Rui Patricio è passato in pole position per sostituire Reina. Simone Verdi resta un’alternativa forte per il reparto degli esterni offensivi nonostante il no di gennaio: i contatti col Bologna non si sono mai interrotti. Potrebbe essere un regalo per Sarri".