Come riferisce La Gazzetta dello Sport, questa mattina ci sarà un vertice a Castel Volturno tra Aurelio De Laurentiis, Cristiano Giuntoli, Carlo Ancelotti e l'ad Chiavelli. Un meeting per discutere della sessione di mercato estiva del Napoli. Si parlerà anche di Trippier, al quale l’Atletico Madrid ha offerto un quadriennale da 3 milioni di euro a stagione; di Augustin Almendra sul quale si sono fiondate Monaco e Porto, ma il talento del Boca Juniors vuole il Napoli, e della vicenda Lozano la cui trattativa è in stand by già da qualche settimana, da quando cioè l’attaccante s’è infortunato al ginocchio destro e da quando il Psv Eindhoven ha alzato il prezzo del suo cartellino a 50 milioni di euro. E’ questo il motivo per cui Giuntoli sta trattando Ilicic e De Paul per rinforzare gli esterni.