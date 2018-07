Il domino di mercato del Napoli potrebbe portare a uno scenario a sorpresa. Tutto ruota intorno a 4 nomi:. Due terzini e due portieri, non i nomi che fanno sognare i tifosi azzurri ma assolute necessità per andare a colmare delle lacune presenti nella rosa diProcediamo per gradi partendo dalla situazione di Santiago Arias.I legali del Napoli erano già al lavoro con l'agenzia che cura gli interessi del difensore colombiano per i dettagli contrattuali legati ai diritti di immagine. Sono emersi, però, due fattori che hanno fatto registrare una leggera frenata:Tuttavia, c’è un problema: i. Quindi o Giuntoli decide di chiudere per Arias magari prendendo Bardi dal Frosinone o è necessaria la partenza di Vinicius Morais, a meno che quest’ultimo non prenda il passaporto comunitario.Nel frattempo il Napoli si muove su altre piste perché su Ghoulam non si hanno ancora certezze sulle tempistiche del rientro.De Laurentiis vuole controllare le sue condizioni fisiche, a causa di un problema al ginocchio accusato nelle ultime settimane. Se tutto dovesse procedere bene,Sabaly è nato in Francia e quindi non andrebbe a occupare l'ultimo slot disponibile per gli extracomunitari che, a quel punto, sarebbe destinato a Ochoa. Un bel rompicapo che sta per giungere a una definizione.