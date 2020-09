Kalidou Koulibaly al Manchester City, la trattativa prosegue. Tra mille difficoltà ma con un certo ottimismo, sebbene la fumata bianca sia ancora lontana. Il difensore senegalese è la prima scelta di Pep Guardiola, è considerato l'uomo giusto per far fare al reparto arretrato il salto di qualità necessario per vincere in Europa, per vederlo in Premier League bisogna però attendere. L'affare non si chiuderà in tempi brevi, il motivo è sempre lo stesso, Napoli e Manchester City non si parlano, non comunicano direttamente. I Citizens che l'hanno ancora per il mancato arrivo di Jorginho, promesso alla parte azzurra di Manchester e poi ceduto al Chelsea.



TUTTO A RILENTO - Per farlo passano attraverso ​Fali Ramadani e il suo staff, motivo per il quale va tutto al rilento. Dopo il no di De Laurentiis all'offerta di 70 milioni di euro, il super agente è tornato a confrontarsi con il City, chiamato a studiare una nuova proposta, più ricca nella parte fissa. Offerta che potrebbe arrivare tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.



OK ALLA CESSIONE - Koulibaly vive questa situazione con grande tranquillità, si allena e aspetta la chiamata giusta per affrontare la nuova sfida. Dal Napoli ha avuto l'ok a partire, sarà accontentato, ma non svenduto. La valutazione che fanno gli Azzurri è inferiore ai 100 milioni di euro inizialmente chiesti, ma per vedere l'ex Genk lontano dal Vesuvio è necessario investire circa 80 milioni di euro. Il City è stato avvisato, il Napoli aspetta la nuova proposta.