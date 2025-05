Getty Images

Napoli, Olivera: "Conte è carico, dobbiamo vincere per la nostra gente. Oggi non conta chi fa goal"

Federico Albrizio

28 minuti fa



Il Napoli è all'ultimo scoglio per lo Scudetto, se batterà il Cagliari al Maradona nella 38esima giornata di Serie A la squadra di Antonio Conte sarà Campione d'Italia a prescindere dal risultato dell'Inter a Como. Prima della partita, il difensore azzurro Mathias Olivera è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.



SENSAZIONI - "Abbiamo visto tutta la gente emozionata, vogliamo vincere perché i tifosi se lo meritano".



CHI PUO' SBLOCCARE LA PARTITA OGGI - "Conta solo vincere oggi, non chi fa goal".



CONTE - "E' carico come tutti. Dobbiamo fare il lavoro che facciamo da tutto l'anno, essere attenti e fare una partita tosta. Dobbiamo vincere per la nostra gente".