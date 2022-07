a è stato il primo acquisto ufficializzato del. Il terzino uruguaiano si presenta alla stampa in conferenza dal ritiro di Castel di Sangro:- "Il Napoli è un club conosciuto a livello internazionale e per questo sono contento di essere qui. Mi hanno parlato molto bene del Napoli prima di arrivare".- "È molto bello essere qui, sono stato accolto a braccia aperte da tutti i compagni. Anche Spalletti mi ha dato fiducia e l'opportunità di allenarmi al meglio fin dai primi giorni".- "Ho parlato con Cavani in Nazionale e mi ha parlato di Napoli. Mi ha detto che stavo facendo la scelta giusta".- "So che è un numero importante a Napoli, Hamsik è un idolo per i tifosi. Sono contento di poterla indossare e farò di tutto per renderle onore".- "Di recente ho seguito le partite del Napoli. Ho visto che ha fatto bene l'anno scorso ed è ciò che- "Mario parla spagnolo, mi è sembrato una grande persona, un punto di riferimento per la squadra. Lui è da tanti anni qui. Siamo una squadra e dobbiamo essere uniti".- "Sono stato fuori dal campo per qualche settimana ma ora ho recuperato, mi sento bene e pronto per scendere in campo".- "Sono un terzino a cui piace sfruttare lo spazio per attaccare".- "Il livello della Serie A è alto e voglio inserirmi quanto prima".- "L'anno scorso il Napoli ci è arrivato molto vicino allo scudetto. Io sono qui per dare il massimo e partita dopo partita pensare agli obiettivi più vicini".- "Mi trovo molto bene con Kvaratskhelia. Il mio obiettivo è conoscere al meglio tutti i compagni e imparare da tutti".- "Non mi cambia tanto giocare da terzino con la difesa a 4, l'ho fatto anche con il Getafe".- "Champions e Mondiale sono due occasioni uniche. Bisognerà aspettare il momento e goderselo. Mi farò trovare pronto".- "Un modello? Caceres è il primo che mi viene in mente, ha giocato tanto in Italia. Theo Hernandez è molto forte e abbiamo in comune alcuni tratti offensivi".- "Il mio obiettivo principale è stare bene, aiutare la squadra a fare il meglio possibile. Poi punto ad essere convocato in Nazionale".- "Mi entusiasma molto indossare la nuova maglia. L'ho provata l'altro giorno ed è molto bella".