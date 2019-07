In casa Napoli non si parla d'altro: il sogno dell'estate era e resta James Rodriguez. Il colombiano, in uscita dal Real Madrid, sta ancora approfittando di qualche giorno di vacanza, in attesa di novità sul futuro. Un futuro colorato di azzurro (sponda Napoli) o di biancorosso (sponda Atletico Madrid).Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, infatti,E intanto le casse sorridono. I 4 milioni della clasuola di Raul Albiol, il doppio affare con il Parma (Sepe, Grassi e Inglese portano complessivamente 32 milioni), i 21 di Diawara alla Roma. E poi ancora: i 15 del Cagliari per Rog, l'1,5 dal Benenvento per Roberto Insigne e i 17 provenienti dal Benfica per Vinicius.Cifre che, ovviamente, adranno spalmate negli anni, viste le formule più frequenti di prestiti con obblighi di riscatto. Intanto, però, De Laurentiis si gode un tesoretto utile per nuovi rinforzi. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com