Dries Mertens è entrato nella storia del Napoli. Scavalcato Marek Hamsik nella classifica marcatori all time con la maglia partenopea, è ora a 122 gol in azzurro.



Non potendolo festeggiare al San Paolo di fronte ai propri tifosi, il Napoli ha deciso di omaggiarlo facendo stampare una patch con la faccia di Mertens su ogni maglia seguita dalla scritta "All Time Top Scorer".