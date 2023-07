Il Napoli ha congelato il possibile arrivo di Davide Faraoni dall'Hellas Verona. Come riporta stamane La Gazzetta dello Sport, gli azzurri hanno provvisoriamente stoppato la trattativa coi gialloblù per il laterale, in attesa di indicazioni da mister Rudi Garcia su Alessandro Zanoli. Il terzino classe 2000, reduce dal prestito alla Sampdoria dello scorso anno, è infatti uno dei calciatori che il nuovo allenatore partenopeo vuole valutare con attenzione durante il ritiro estivo. Il giovane talento del Napoli può andare in prestito al Genoa o alla Sampdoria.