La Gazzetta dello Sport annuncia che il Napoli ha opzionato Fornals e Lozano su desiderio di Ancelotti: "L’allenatore che parla serenamente anche di mercato, non si è nascosto dietro un dito sul gradimento di singoli. Come il messicano Hirving Lozano, 23 anni, attaccante molto rapido che l’aveva già impressionato al Mondiale in Russia. Capace di agire da seconda punta, così come da esterno. Altro profilo che piace molto è quello di Pablo Fornals, 22 anni, nazionale Under 21 spagnolo e compagno di Fabian Ruiz in questa rappresentativa. Si tratta di un centrocampista dotato fisicamente, capace di rompere l’azione e riavviarla verticalmente. E al tempo stesso di saper giocare anche più avanti da trequartista. Insomma pure qui duttilità importanti. E con gli agenti dello spagnolo i discorsi sono più che avviati e il suo arrivo in estate è fra i più probabili"