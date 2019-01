Secondo la Gazzetta dello Sport: "Con De Laurentiis, Giuntoli farà il punto anche per quanto riguarda l’attacco. Il diesse ha in piedi due operazioni, una col Psv Eindhoven legata a Hirving Lozano, l’esterno messicano sul quale il club è pronto a investire per soddisfare un’esigenza dell’allenatore che lo ha richiesto esplicitamente. C’è ottimismo intorno a questa trattativa, Mino Raiola, che ha la procura del giocatore, s’è già sentito con Giuntoli ed è disponibile a favorire l’affare. Resta da convincere il club olandese a rivedere le proprie pretese: ai 40 milioni richiesti, il Napoli ha risposto con un’offerta di 30, elevabile fino a 35 con un bonus, ma nulla di più. L’impressione è che Lozano sarà il primo acquisto per la prossima stagione. All’arrivo dell’esterno messicano è legata, comunque, la trattativa col Genoa per Kouame. La società, infatti, è intenzionata a prendere soltanto uno dei due. De Laurentiis sentirà Preziosi, prossimamente, per capirne meglio le intenzioni. I 30 milioni richiesti sono ritenuti eccessivi dal Napoli che è intenzionato a arrivare al massimo a 20. Anche questa difficoltà potrebbe convincere il presidente a desistere".