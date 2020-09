Gli ultimi due sono stati giorni particolari in casa Napoli. L'argomento centrale è stato l'esito positivo al tampone anti-Covid del presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis.



Così tutta la squadra si è sottoposta ai tamponi per scongiurare qualsiasi pericolo. Fortunatamente nell'ultima settimana non c'è stato alcun contatto tra De Laurentiis ed il gruppo presente a Castel Volturno. Per fugare ogni dubbio (e anche come da prassi) sono stati effettuati i tamponi ed il Napoli ha pubblicato l'esito:



"Come da protocollo, nella giornata di ieri, tutto il gruppo squadra si è sottoposto ai consueti tamponi che hanno dato esito negativo".