Sono giorni difficili per il settore giovanile del Napoli. Ieri, infatti, è arrivata l'ufficialità della retrocessione in Primavera 2. Così il club cerca di rimettersi subito in sesto con la prima ufficialità. Era solo da annunciare l'innesto di Aladino Valoti in Primavera, ex calciatore ed ex ds del Palermo, ed ecco il comunicato del Napoli:



"La SSC Napoli comunica che Aladino Valoti assume il ruolo di Direttore Sportivo della squadra Primavera. Valoti lavorerà a stretto contatto con Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile del Napoli".