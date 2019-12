Continuano i problemi in casa Napoli. Non solo il periodo no, ma ora anche gli infortuni. È vera e propria emergenza nel reparto arretrato. Con Koulibaly out per infortunio e Maksimovic squalificato, contro il Sassuolo la coppia difensiva non poteva che essere formata da Luperto e Manolas.



Ma a quanto pare Gattuso dovrà inventarsi qualcosa in più. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Repubblica, c'è il rischio che darà forfait anche Sebastiano Luperto. Il difensore leccese nella seduta di allenamento di ieri si è fermato per un problema fisico. Da valutare le sue condizioni tra oggi e domani, per capire come muoversi in vista della gara contro il Sassuolo.



In caso di emergenza andrebbe adattato uno tra Di Lorenzo e Hysaj centralmente di fianco a Manolas. Per caratteristiche fisiche le probabilità di vedere il terzino italiano in quel ruolo sono più alte rispetto a quelle dell'albanese.