Secondo La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis sta ponderando con attenzione come procedere in questo pantano. L'ipotesi di una rivoluzione in toto potrebbe essere una pista concreta ma, appunto, va ponderata al meglio. E se nuova era sarà, potrebbero essere diversi i nomi in uscita: oltre a quello di Dries Mertens (accostato nelle ultime ore all'Inter) anche senatori come Lorenzo Insigne e Kalidou Koulibaly potrebbero finire sul mercato. Ma anche ​Ghoulam, Hysaj e Allan sarebbero pedine utili per fare cassa e rifondare la squadra partenopea.