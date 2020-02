La Gazzetta dello Sport descrive le ore che precedono il match con il Barcellona per di Rino Gattuso: "Le ore di vigilia le trascorrerà nel suo ufficio di Castel Volturno, in compagnia del suo staff. Lavorerà sul campo e in sala video, dove coi giocatori guarderà le ultime gare del Barcellona, compresa quella del 5-0 all’Eibar di sabato sera e le quattro reti realizzate da Leo Messi. Dovrà prepararla nei mini particolari la partita. Le 6 vittorie nelle ultime 7 gare giocate tra campionato e coppa Italia hanno un significato relativo, perché la Champions League è tutt’altra cosa, anche il valore delle avversarie è diverso. E, dunque, le emozioni si susseguiranno come la tensione che non lascerà Gattuso almeno fino al termine della partita di domani sera. L’obbiettivo di Gattuso è quello di tenere in piedi la partita di ritorno, di giocarsela al Camp Nou la qualificazione ai quarti di finale".