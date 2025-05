Napoli, Oriali: "Voci su Conte? Rumors sempre tenuti fuori dallo spogliatoio. Dietro di noi squadre più competitive"

Getty Images

Ilsi gioca a Parma la possibilità di vincere lo Scudetto con una giornata d'anticipo. Prima del calcio d'inizio, coordinatore dello staff tecnico degli azzurri, è intervenuto a DAZN: le sue dichiarazioni.- "Preferisco essere che apparire".- "Qualche soddisfazione già arrivata? Direi di sì. Diciamo che abbiamo fatto un'annata straordinaria fino ad oggi. Colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a raggiungere l'obiettivo di inizio stagione, entrare in Europa e lo abbiamo fatto dalla porta principale. Ci siamo conquistati anche l'accesso in Supercoppa Italiana: meglio di così non si poteva pensare".

- "Qualche anno e qualche capello bianco in più, anche esperienza che ha portato qui a Napoli con la mentalità vincente. Credo in queste esperienze sia unico, il migliore quando si arriva in situazioni complicate come quella che abbiamo ereditato noi".- "Non solo nell'ultima settimana, da inizio stagione siamo entrati parlando in maniera chiara e decisa al gruppo che arrivava da una stagione negativa. Portando disciplina, cultura del lavoro e siamo riusciti a fare questa stagione straordinaria. Dal mio punto di vista ci sono squadre più competitive rispetto alla nostra ma sono dietro".

- "Assolutamente no. Noi i rumors li abbiamo sempre tenuti fuori dallo spogliatoio e da Castel Volturno. Non ci siamo fatti distrarre dalle voci che potevano destabilizzare".