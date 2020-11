L'infortunio di Victor Osimhen ha tenuto in apprensione i tifosi nigeriani e soprattutto quelli napoletani. Dalle voci che giungono dalla Nigeria i pericoli maggiori sembrano essere scongiurati. Andrà però valutato il giocatore una volta che sarà rientrato a Napoli, con la gara contro il Milan tra sette giorni a cui difficilmente potrà prendere parte.



Intanto Osimhen non parteciperà alla trasferta di martedì contro la Sierra Leone per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Osserverà qualche giorno di riposo in Nigeria, sarà sottoposto a nuovi controlli e poi farà ritorno in Italia. Il Napoli ha spinto affinché Osimhen rientrasse anticipatamente e non affrontasse ulteriori rischi. Una volta tornato a Castel Volturno saranno monitorate le sue condizioni per valutare se occorreranno terapie e soprattutto per capire se ci sarà contro il Milan. Ne scrive oggi il Corriere del Mezzogiorno.