Napoli, Osimhen a rischio per la trasferta di Cagliari: le condizioni

Il Napoli rischia di non avere Victor Osimhen nella delicata trasferta di Cagliari, come comunicato ufficialmente nel report di allenamento: "Il Napoli si è allenato questa mattina all'SSCN Konami Training Center.



Gli azzurri preparano il match a Cagliari in programma domenica alle ore 15 per la 26esima giornata di Serie A.



La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione e lavoro tecnico tattico.



Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto.



Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in palestra e campo.



Osimhen ha svolto lavoro personalizzato in palestra per un leggero stato influenzale accusato nella giornata di ieri".