L'ultima settimana è stata molto movimentata per Victor Osimhen. Dal rigore sbagliato a Bologna al caso mediatico relativo a un TikTok pubblicato (e poi rimosso) dal Napoli, ne sono successe di tutti i colori. Proprio in seguito a quel video il centravanti nigeriano ha cancellato le foto con la maglia azzurra e c'è stata una reazione da parte dei tanti sostenitori nigeriani del calciatore che ha addirittura accusato di razzismo i napoletani. Osimhen non si era ancora espresso, ma ecco che l'attaccante azzurro rompe il silenzio difendendo a spada tratta il suo rapporto con la città e i tifosi di Napoli. Questo quanto scritto in una sua Instagram story:



"Venire a Napoli nel 2020 è stata una decisione meravigliosa per me. I napoletani mi hanno mostrato così tanto amore e gentilezza, e non permetterò a nessuno di mettersi tra noi. La passione dei napoletani alimenta il mio fuoco per giocare sempre con il cuore e l'anima, e l'amore per questa maglia è indistruttibile e la indosso con orgoglio. Le accuse contro i napoletani sono false. Ho tanti amici che sono napoletani e sono diventati parte della mia famiglia e della mia vita tutti i giorni. Apprezzo i nigeriani e tutti per aver prestato la loro voce per avermi sostenuto e teso la mano. Grazie mille, ne sarò sempre grato. Continuiamo a diffondere unità, rispetto e comprensione. Forza Napoli Sempre".