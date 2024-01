Napoli, Osimhen ai saluti? I bookmaker infiammano il mercato: Chelsea in pole, quotata anche l’opzione Real Madrid

"Ho già preso la mia decisione in merito al prossimo step da fare al termine della stagione attuale”, così Victor Osimhen ha gettato dubbi sulla propria permanenza a Napoli, strizzando l’occhio alla Premier League – campionato a cui è stato accostato più volte – definito da lui stesso come uno dei più importanti del mondo. Per gli esperti il futuro del centravanti nigeriano – entro il prossimo 1° settembre – potrebbe essere proprio in Inghilterra e precisamente al Chelsea, offerto a 3,50, inseguito da PSG e Real Madrid, altre due big europee alla ricerca di un bomber, date dai bookie a 7. Altre opzioni in Premier per Osimhen sono il Manchester United e Liverpool, proposte a 10, con Newcastle a seguire a quota 15. Molto remoto invece un trasferimento in un altro club di Serie A: un passaggio diretto alla Juventus – come fu nel 2016 per Higuain – vale 50 volte la posta, fissato alla pari di un approdo a Milan e Inter