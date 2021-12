Il rientro in campo di Victor Osimhen è ad un passo. Il giocatore in seguito al duro scontro al volto dell'8 dicembre è stato sottoposto all'intervento. Oggi è arrivata anche la maschera protettiva, per cui è pronto per tornare ad allenarsi in gruppo.



Osimhen non ci sarà domani nel match contro lo Spezia ma si sente pronto per partecipare alla Coppa d'Africa con la sua Nigeria. Ecco il tweet dello stesso calciatore: "Sarò disponibile per la Coppa d'Africa, a meno che non sia tra i giocatori per rappresentare la Nigeria".