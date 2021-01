Victor Osimhen, attaccante del Napoli, positivo al covid dopo il ritorno dal viaggio in Nigeria, chiede scusa al club e ai tifosi, pubblicando una storia su Instagram: "Mi dispiace per quanto è accaduto. Ho sbagliato ad andare in Nigeria in questo momento, anche se lì ho tanti affetti a cominciare dai miei fratelli. Ho sbagliato a partecipare alla festa a sorpresa non capendo la gravità di quello che stavo facendo. Chiedo scusa alla società, al mister, alla squadra e ai tifosi".



DIETROFRONT NAPOLI - Il Napoli, comunque, dopo la furia iniziale, è intenzionata a tornare sui suoi passi, non multando così l'ex attaccante del Lille, arrivato in estate: niente maxi-multa per il nigeriano, che chiede scusa e attende di dare risposte sul campo, che non vede dall'8 novembre.