Con 13 gol in 15 partite Osimhen è il capocannoniere del campionato. Sicuramente tra i trascinatori di questo Napoli stellare, l'attaccante nigeriano è cresciuto tanto ed è diventato un pericolo costante per le difese avversarie.



La sua qualità più importante è chiaramente la velocità e il Corriere dello Sport riporta un dato incredibile: contro la Salernitana ha raggiunto una velocità di 35,5 chilometri orari. Uno scatto da record, numeri da centometristi come Usain Bolt e Marcell Jacobs.