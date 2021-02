Buone notizie per ilconche è stato oggi dimesso dall'ospedale di Bergamo dove era rimasto in osservazione nel corso della notte dopo l'infortunio occorsogli durante la gara Atalanta.Napoli, poi persa dagli azzurri per 4-2.. Immediate le cure con l'uscita dal campo in barella e il viaggio in ambulanza in Ospedale con la conferma della diagnosi di "trauma cranico".Gli esami hanno subito dato esito negativo, ma i medici dell'Ospedale e quelli del Napoli hanno optato per una notte sotto osservazione.(sintomi comuni in questi casi). () Ad oggi Osimhen non è considerabile fra i convocabili per il ritorno di Europa League contro il Granada.