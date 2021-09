Victor Osimhen, attaccante del Napoli e migliore in campo contro la Sampdoria, a fine partita è intervenuto al microfono di Dazn: "Per me è importante cominciare bene, questo mi dà fiducia per segnare altri gol. Sono felice delle mie prestazioni. Sono un po' dispiaciuto per quanto accaduto lo scorso anno tra Covid-19 e infortunio. Mi ha aiutato anche Spalletti con la fiducia che mi ha dato e spero di ripagarla. Sono onorato di avere un allenatore come lui. Mi dà tanto, si ferma dopo gli allenamenti e insieme lavoriamo tanto".



Parli tanto con i centrocampisti: cosa gli dici?

"E' importante la comunicazione in campo, non solo in partita ma anche in allenamento. Con tutti i ruoli, anche per calibrarci su quando venire a prendere a centrocampo, sui movimenti, è importante comunicare".