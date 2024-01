Napoli, Osimhen e il richiamo della Premier: dove può andare a fine anno

Victor Osimhen ha sganciato la bomba dal ritiro della Nigeria aprendo fortemente alla possibilità di un addio al Napoli a fine stagione. Parole non fraintendibili e un "prossimo step" in carriera già programmato. La Premier League è il suo obiettivo dichiarato, ma in quale club potrà approdare il centravanti nigeriano nel corso della prossima estate?



Queste le sue parole alla CBS: “Ho già preso la mia decisione sul prossimo step da compiere alla fine della stagione. Ho già tutto chiaro in mente, ho già il mio piano. So cosa voglio fare, la prossima scelta che voglio fare è già decisa. Credo che il 60% delle persone parlino di me accostandomi alla Premier League. La Premier è uno dei più grandi campionati al mondo. Voglio finire la stagione con il Napoli al massimo e poi arriverà la scelta finale".



In Premier League, nel corso della prossima annata, saranno 3 i top club che cercheranno sul mercato il proprio Erling Haaland. Il Manchester United sarà in prima fila (Martial andrà via a zero), l'Arsenal che da tempo sognava Vlahovic continua a cercare un 9 da primissima fascia per Arteta e infine c'è il Chelsea, che dovrà ripiazzare sul mercato Romelu Lukaku e che cercherà un bomber puro da affiancare a Nkunku.