Napoli, Osimhen è in tribuna. Per lo staff era pronto, sua la scelta del forfait

Giovanni Annunziata

Il Napoli oggi ha un impegno importante da dover affrontare, quello di campionato contro il Genoa. Eppure l'avvicinamento al match ha visto un altro protagonista al centro di ogni discorso, Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano non scende in campo con il Napoli addirittura dal 23 dicembre, quasi due mesi fa arrivava l'espulsione contro la Roma, poi la squalifica di una giornata e l'arrivo della Coppa d'Africa (persa in finale contro la Costa d'Avorio). I risultati in campo si sono visti, il Napoli fatica a segnare senza il suo numero 9 e oggi ne ha un gran bisogno.



RIENTRO TARDIVO - C'è stata anche una grossa discussione riguardo il suo ritorno in campo, perché l'ultimo match disputato con la sua Nigeria risale a domenica scorsa, ben sei giorni fa. Il rientro in città, però, soltanto giovedì. Compagni di nazionale come Chukwueze e Lookman si sono riuniti ai club già mercoledì, mentre Osimhen, come detto, la giornata successiva. C'è anche il fattore sfortuna che si è aggiunto, perché ha perso la coincidenza da Istanbul al mattino (avendo tardato il primo aereo dalla Nigeria). Dunque, Osimhen solo nel pomeriggio è tornato in città.



FORFAIT E PRESENZA AL MARADONA - Ieri Osimhen ha svolto il primo allenamento dopo tanto tempo a Castel Volturno. Non si è allenato con i suoi compagni nella rifinitura ma ha lavorato a parte. Alla fine la decisione è stata quella di non essere presente per Napoli-Genoa di oggi, nonostante lo staff medico lo avesse definito pronto per scendere in campo ma solo leggermente stanco. Anche la dirigenza gli ha chiesto di mettersi a disposizione ma Osimhen non se l'è sentita ritenendosi non al meglio della condizione. Dunque il forfait in campionato per arrivare al top della forma per mercoledì 21 febbraio, tra quattro giorni ci sarà il Barcellona per l'andata degli ottavi di finale di Champions League. Il giocatore questa mattina ha lavorato al centro sportivo mentre i compagni erano in ritiro, dopodiché l'arrivo al Maradona per seguire la squadra dalla tribuna.