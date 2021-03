Il Napoli domenica affronterà il Bologna per la ventiseiesima giornata di Serie A. Gli azzurri sono al lavoro per preparare al meglio la sfida che si terrà tra due giorni allo Stadio Maradona. Victor Osimhen oggi finalmente è tornato ad allenarsi interamente con la squadra. Ecco, dunque, il report della sessione odierna:



Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Bologna in programma domenica allo Stadio Maradona alle ore 20.45 per la 26esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento su circuito. Successivamente esercitazioni di passing drill e lavoro tecnico. Chiusura con partitina a campo ridotto. Osimhen ha svolto l'intera seduta in gruppo. Lozano terapie e lavoro personalizzato in campo. Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra.