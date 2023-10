Il Napoli è in ansia per Victor Osimhen. Nella notte l'attaccante nigeriano è rientrato in Italia dopo aver giocato l'amichevole contro l'Arabia Saudita. Un'ora in campo per l'ex Lille, che è dovuto uscire per un problema muscolare sostituito da Moffi del Nizza. Dopo la partita contro la nazionale allenata da Mancini- La parola d'ordine per Garcia è precauzione, perchécon Raspadori e l'ex Simeone che si giocano un posto per sostituirlo. Il ct della Nigeria aveva già annunciato che Victor non sarebbe sceso in campo per l'amichevole di oggi contro il Mozambico, il giocatore è rientrato a Napoli e oggi verranno definiti meglio i tempi di recupero.- Quasi un dejà-vu per il nigeriano, che negli ultimi tre anni ha già saltato 19 partite a causa di infortuni rimediati in nazionale.. Garcia è in attesa di una risposta sulle condizioni del suo bomber che in questa stagione ha già sengnato sei gol in otto gare di campionato più due presenze e un assist in Champions League. Osimhen tiene in ansia il Napoli, oggi è il giorno della verità.