ora i partenopei sono terzi a quota 66 punti, gli stessi anche di Juventus e Milan (con una differenza reti inferiore di quella azzurra). Da quando Gattuso ha ritrovato i tantissimi giocatori infortunati e da quando gli impegni ravvicinati sono diminuiti si è visto tutt'altro Napoli, rinvigorito e capace di diventare il secondo miglior attacco della Serie A:, alle spalle solo dell'Atalanta che di gol ne ha fatti 78.. In un momento complicato per l'economia del calcio De Laurentiis ha sborsato quasi 50 milioni (pagabili in 5 anni) per strappare Osimhen dal Lille. L'attesa per il giocatore è salita alle stelle ancor di più durante il ritiro precampionato a Castel di Sangro, quando il presidente del Napoli, AurelioLa partenza è stata buona con il grande impatto a Parma, l'assist contro il Genoa e il gol nel 4-1 all'Atalanta. Poi lo scorso 13 novembre c'è stato il crollo, con l'infortunio in Nazionale che lo ha tenuto tanto tempo lontano dal campo. Quando sembrava fosse vicino il suo rientro ecco la positività al Covid-19 l'1 gennaio. Finalmente il 24 gennaio il ritorno in campo, ma il miglior Osimhen era apparentemente lontano, la miglior condizione da trovare. Contro l'Atalanta il 21 febbraio una nuova preoccupazione, la perdita di sensi dopo aver battuto la testa per terra. Fuori altre due gare,- L'ultima rete l'ex Lille l'aveva segnata contro il Bologna in campionato e, un girone dopo, il ritorno al gol, proprio contro i felsinei. Da lì è iniziato a venire fuoriQualche passo falso lo ha fatto, contro l'Inter ad esempio ha disputato una delle sue peggiori partite da quando è ai piedi del Vesuvio. Ma il suo rendimento negli ultimi due mesi è cresciuto in maniera esponenziale.- Ciò che è mancato da parte di Osimhen per i primi cinque mesi è la, ma finalmente ora sta venendo fuori anche in questo fondamentale.(3 gol),(4 gol),(0 gol),(4 gol),(4 gol). Alla pari del centravanti del Napoli ci sono Cristiano Ronaldo, Duvan Zapata, Berardi e Mayoral, tutti a quota 5 gol.in quanto a gol segnati dalla 26ª giornata ad oggi. L'attaccante del Crotone ne ha segnati 12, quello della Fiorentina 8 e il capitano napoletano 6. Rispetto a chi è davanti a lui, però,sempre dal rientro post infortunio ad oggi. Il centravanti del Napoli ha messo a segno 5 gol in 480 minuti giocati,Simy ha 1 gol ogni 66 minuti, Vlahovic invece 1 gol ogni 99 minuti. Anche Insigne è alle sue spalle: 1 gol ogni 131 minuti. Il Napoli punta dritto alla qualificazione in Champions League e lo fa grazie al grande rendimento del suo reparto offensivo. Tra questi, appunto,