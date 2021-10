VIctor Osimhen, attaccante del Napoli, dopo il gol-vittoria contro il Torino ha espresso le sue emozioni a caldo al microfono di Dazn: "E' strepitoso vincere, per tutti noi è un'atmosfera incredibile. Meritavamo di vincere, anche per le statistiche di oggi e in generale di tutta la stagione. Non è facile questo campionato, dobbiamo continuare così, senza fermarci. Gol? Ho visto che la palla stava arrivando, dovevo anticiparla, poteva essere un'opportunità. E' importante che i miei compagni mi parlino dalla panchina. E' vero, ero nervoso, loro continuavano a spingere da dietro e si faceva difficile. E' stato il gol più importante della mia carriera perché era importante vincere e così abbiamo accolto i tifosi".