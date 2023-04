L'attaccante del Napoli Victor Osimhen ha concesso un'intervista al TG5 ad ormai due giorni dalla partita decisiva contro il Milan, valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sfida nella quale la capolista della Serie A è chiamata a rimontare lo 0-1 di "San Siro" e ritroverà proprio il suo capocannoniere. "Siamo vicini allo Scudetto e non vediamo l'ora di realizzare il nostro sogno. Noi ci abbiamo sempre creduto, abbiamo sempre pensato di poter fare qualcosa di eccezionale anche quando nessuno ci credeva. La città è travolgente, l'affetto della gente straordinario. Mai ricevuto tanto amore. Non vedo l'ora di festeggiare lo Scudetto allo stadio con loro", ha dichiarato il giocatore nigeriano.



Osimhen si è soffermato anche su altri temi, come il razzismo e il proprio futuro, alla luce dei tanti rumors che lo vogliono nel mirino di diverse big europee: Razzismo? Lotterò per fermarlo, perché non è bello essere giudicato per il colore della pelle e questo danneggia tutti e condiziona la vita delle persone. Sono in una grande squadra e la mia carriera è in crescita. Mi trovo in uno dei più grandi club, non posso chiedere di meglio".