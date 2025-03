Osimhen: "Al Galatasaray mi sento a casa. Kvaratskhelia? Sapevo che prima o poi sarebbe andato via dal Napoli"

Getty Images

Victor Osimhen è tornato a parlare del Napoli. L'attaccante, attualmente in prestito al Galatasaray dove ha realizzato 23 goal in 29 partite, al podcast di John Obi Mikel ha raccontato di come ha vissuto i giorni prima della partenza per la Turchia: "Non ho fatto una buona preparazione pre-campionato. Le cose erano confuse, c'era un po' di caos. Sto cercando di tornarre al 100%. ho ancora tanto da dare".

GALATASARAY - "Questo posto mi fa sentire a casa più di di qualsiasi altro. Dopo aver visto come mi hanno accolto ho capito di dovermi adattare in fretta. Guardavo le partite perché ci giocava Drogba, che è il mio idolo, e poi ci ha giocato anche Mertens. L'obiettivo? Conta solo vincere. Sarà un risultato storico per il club, per la mia famiglia e anche per me".

NAPOLI - "Non importa quanto vinci, non potrai mai superare Maradona. Il protagonista principale del campionato vinto è stato Spalletti".

KVARATSKHELIA - "Sapevo che prima o poi avrebbe fatto il grande passo. Il trasferimento al PSG o in club di quella portata prima o poi sarebbe avvenuto".