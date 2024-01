Napoli, dietro lo sfogo dell'agente di Kvara: Osimhen guadagna quasi dieci volte tanto

Giovanni Annunziata

Al centro dell'attenzione in casa Napoli negli ultimi giorni ci è finita la polemica che riguarda Osimhen e Kvaratskhelia. Strano a dirsi, è stata la coppia del gol nella scorsa stagione che ha portato lo scudetto ai piedi del Vesuvio, ma chiaramente non è nato alcuno screzio diretto tra i due. A prendersi la scena Mamuka Jugeli, agente del georgiano, e Victor Osimhen, con un enorme polverone che si è sollevato.



COSA È SUCCESSO - Jugeli ha parlato del futuro di Osimhen dicendo che il prossimo anno giocherà in Arabia Saudita. Dichiarazioni che non sono andate giù al centravanti nigeriano che ha attaccato con parole dure, molto dure. Non è tutto, perché è emersa anche un'altra stoccata tra le parole del procuratore: "Il Napoli ha aumentato il contratto di Osimhen, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro".



PROBLEMI DI INGAGGIO - La prima parte, quando parla dell'aumento, dell'ingaggio, sa tanto di frecciata. Perché Osimhen oggi va a guadagnare 10 milioni di euro a stagione, mentre Kvaratskhelia ha uno stipendio di appena 1,3 milioni di euro annuali. Guadagna meno del Demme di turno e ha un ingaggio superiore solo a calciatori che non sono proprio primi protagonisti come i vari Gollini, Idasiak, Zerbin, Mazzocchi. Non è un caso quando parla di stipendio di Osimhen, del desiderio di giocare per Real Madrid, Bayern, Barça o City. De Laurentiis, dal canto suo, non ha fretta perché Kvara è legato al Napoli fino al 2027. Di incontri tra le parti per discutere sul futuro ce ne sono stati e l'idea è quella di premiare il calciatore, visto l'exploit e ciò che ha dato per la conquista dello scudetto nell'ultima stagione. Intanto, però, inizia a non esserci serenità, guardando anche "in casa d'altri", perché i 10 milioni di Osimhen pongono una bella distanza in termini economici.