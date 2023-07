Ci si avvicina al momento tanto atteso, l'arrivo di Victor Osimhen nel ritiro di Dimaro. Grande entusiasmo in Val di Sole in questi giorni, ma chiaramente il centravanti nigeriano è il calciatore più atteso di tutti. In quel bagno di folla azzurro ci sarà sicuramente un'ovazione appena Osi metterà piede in campo e si farà di tutto per convincerlo a restare, a prolungare il contratto con il Napoli, qualora avesse davvero bisogno di uno stimolo da parte dei sostenitori. Al momento i 200 milioni chiesti da De Laurentiis e il PSG che cerca altri attaccanti (come Vlahovic) consentono di non avere troppe preoccupazioni, ci sono alte probabilità che Osimhen resti a Napoli anche il prossimo anno.



L'ARRIVO A DIMARO - Osimhen è in viaggio, nelle prossime ore arriverà a Dimaro, come previsto. È in compagnia del suo procuratore, Roberto Calenda. De Laurentiis li attende, sarà il momento giusto per parlare guardandosi dritti negli occhi e capire in che direzione voler andare, insieme. I rapporti restano distesi, c'è da trovare l'intesa per il rinnovo su un contratto che scadrà a giugno 2025. Osimhen vuole un Napoli forte, competitivo anche in Champions e, se sarà rinnovo, un ingaggio di quelli importanti. Ci siamo, incontro in vista tra le parti. Manca poco.