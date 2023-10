"Il mio modo di comportarmi è sempre lo stesso, forse è il suo che si è modificato: se da una stretta di mano mi arriva la negazione di quello che si è concordato, e allora uno ne prende atto, la vita va avanti. Ma con Osi i rapporti sono ottimi, c’è un altro anno prima di entrare nell’ultimo". Le parole di Aurelio De Laurentiis, pronunciate nella giornata di ieri a Castel Volturno, sono arrivate allo stesso Victor Osimhen nel giro di pochi minuti. Frasi - sottolinea oggi Il Mattino - che l'attaccante non ha preso bene, così come non le ha prese bene nemmeno il suo agente Roberto Calenda. L'accordo tra giocatore e società scadrà nel 2025.