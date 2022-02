Gli azzurri guardano la classifica e sorridono senza nascondersi, l'Inter capolista è a quota 53, Napoli e Milan inseguono con un solo punto di ritardo (i nerazzurri devono ancora recuperare la partita contro il Bologna). Nel frattempo anche per l'obiettivo minimo, ovvero il rientro in Champions, le cose si mettono bene.dopo l'incredibile ko casalingo contro il Cagliari. Spalletti può sorridere, il pericolo di un altro scivolone in una partita contro un avversario abbordabile è scampato. Eppure è stata una gara molto bloccata, il Napoli non ha sfondato con facilità un Venezia ben organizzato.- Nel mese di dicembre sono arrivate due sconfitte inattese, in casa con. Due partite in cui la squadra di Spalletti ha avuto un problema enorme, ovvero la concretezza sotto porta. Lì mancava Osimhen, devastante negli spazi aperti, altrettanto importante quando c'è da riempire l'area di rigore.e nonostante un primo tempo opaco e con pochi palloni giocati (ma un palo scheggiato)da vero centravanti capace di riempire l'area e sbloccare un match difficile.- Sono passatilo scorso 21 novembre contro l'Inter quando arrivò quel bruttissimo infortunio. Oggi però il nigeriano azzera anche un altro dato, molto più importante. EranoIn campionato, invece, addirittura i giorni salgono a- Da un lato c'è il presidente De Laurentiis che 'gioca a nascondersi' per lo scudetto, ieri infatti ha detto di non parlare di titolo. Dall'altro, invece, c'èIn caso di vittoria ci potrebbe essere un sorpasso partenopeo ritrovando così il primo posto in classifica dieci giornate dopo. Lo scoglio da superare sarà veramente difficile, l'Inter avrà il dente avvelenato in seguito al ko del derby. Ma ci sarà anche unTra l'altro l'attaccante del Napoli non ha segnato in questo campionato contro nessuna delle dirette concorrenti per la zona Champions. Un motivo in più per dimostrare la propria forza e trascinare la squadra per