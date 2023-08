Riprende il campionato ancora da protagonista Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano con la sua doppietta decide il match contro il Frosinone. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN nel post partita:



INIZIO VINCENTE - "Era importante iniziare bene e dare continuità al momento. Complimenti alla squadra ma anche all'avversario, non è stata una partita semplice. Sono contento di aver contribuito alla vittoria con due gol".



IL MERCATO - "Sono state fatte tante speculazioni sul mercato. Vedremo quello che accadrà. Stiamo ancora negoziando, De Laurentiis è il boss. La cosa più importante è che sono un giocatore del Napoli e darò cuore e anima per la squadra".



FIDUCIA - "È importante avere la fiducia dell'allenatore, ma ognuno deve prendersi le sue responsabilità. Ci sono tanti leader, come Di Lorenzo, Mario Rui, Anguissa, Zielinski".