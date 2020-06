Uno dei profili seguiti dal Napoli nell'ultimo periodo è quello di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe '98 in forza al Lille. Osimhen è valutato tra i 50 e i 60 milioni e proprio dalla Nigeria spuntano indiscrezioni riguardo un suo presunto accordo con il Napoli. Notizia smentita dallo stesso giocatore che ha parlato così ai microfoni di Omasports.com:



"Un accordo con il Napoli? È tutto falso, non ho firmato nulla. Sono sorpreso che alcuni giornalisti parlino di cose non vere. Ignorate qualsiasi notizia falsa sul mio conto, quando sarà il momento del trasferimento arriverà dalla mia bocca".