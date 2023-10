L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato un'intervista in Nigeria al canale Youtube di Kortyeo. Nella lunga chiacchierata si è soffermato anche sulla figura di Diego Armando Maradona, ecco le sue parole. "Maradona per me è il più grande di tutti i tempi, nessun altro potrà mai fare qualcosa a Napoli di comparabile", ha detto.