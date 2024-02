Napoli: Osimhen non parte con la Nigeria, nuove voci sul PSG

Victor Osimhen è a rischio per la semifinale di Coppa d'Africa in Costa d'Avorio. Ieri sera il calciatore del Napoli non è partito in aereo con la Nigeria verso Bouaké, dove domani (con calcio d'inizio alle ore 18 italiane) è in programma la partita contro il Sudafrica. L'attaccante è rimasto ad Abidjan sotto sorveglianza medica per un fastidio addominale. Se oggi sarà autorizzato a partire, si unirà al resto della squadra in tempo per giocare la prima semifinale, che sarà seguita dall'altra gara tra Costa d'Avorio e Repubblica Democratica del Congo. Chi passa il turno si sfida in finale domenica sera, il giorno dopo la "finalina" per il terzo posto tra le due perdenti prevista sabato sera.



SUL MERCATO - Intanto dalla Francia continuano a rimbalzare nuove voci di mercato su Osimhen, sempre più nel mirino del Paris Saint-Germain in vista della prossima stagione. Prima di Natale il 25enne attaccante ha prolungato il contratto col Napoli fino a giugno 2026 con un ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno e una clausola di rescissione da 130 milioni di euro. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha già fatto capire che molto probabilmente il nazionale nigeriano sarà ceduto in estate. Osimhen ha già giocato in Francia nella stagione 2019/2020 con il Lille, segnando 18 gol in 38 presenze. Finora in questa stagione ha segnato 7 gol in Serie A e uno in Champions League, in totale è a quota 67 reti realizzate in 119 presenze con la maglia del Napoli.