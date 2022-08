Victor Osimhen è stato tra i protagonisti nel 5-2 del Napoli all'esordio contro il Verona. Gol e assist per l'attaccante nigeriano, che ha parlato ai microfoni di DAZN nel post gara:



"Sono molto felice. Ci sentiamo bene, abbiamo perso giocatori importanti ed era importante partire bene. La vittoria dimostra che siamo sulla strada giusta. Non penso a quanti gol farò, segnerò per aiutare la squadra. Spalletti ha fiducia in me, cerca di incoraggiarmi. È normale commettere qualche errore durante la partita. Kvara due minuti prima mi aveva detto che voleva un gol da me. Questa è la mia terza stagione qui ed è giusto che io mi prenda le mie responsabilità".