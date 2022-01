Finalmente ieri Luciano Spalletti ha potuto ritrovare Victor Osimhen. Il Napoli lo aspetta, il rientro in campo del nigeriano si avvicina sempre più però chiaramente c'è bisogno di trovare la miglior condizione.



Ieri Spalletti, al termine dell'allenamento, ha parlato con il giocatore. Osimhen però non si sente ancora a proprio agio e avrà bisogno di tempo per ritrovare la miglior condizione. Lo racconta oggi la Gazzetta dello Sport.