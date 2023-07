L'argomento più caldo in casa Napoli dell'ultimo periodo è il rinnovo di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano ieri è arrivato a Dimaro con il suo agente, Roberto Calenda. Colloquio per quest'ultimo con il presidente De Laurentiis. Come racconta oggi il Corriere del Mezzogiorno, continua la trattativa per il prolungamento del contratto (in scadenza nel 2025) con il Napoli che propone un'estensione fino al 2027 con un ingaggio da circa 7 milioni e una clausola rescissoria valida dall’estate 2024. Una cifra record per la storia del Napoli, mai nessuno nella storia ha percepito uno stipendio così alto.