Victor Osimhen dopo il gol e la vittoria del Napoli contro il Monza, ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Sono molto contento di questa partita e orgoglioso di come la squadra l'ha interpretata dal primo all'ultimo minuto".



SU KVARATSKHELIA - "Cercheremo di migliorare l'intesa, ma in ogni caso ci aiuterà a creare sempre di più in avanti".



OBIETTIVI - "Tutti cercheremo di dare il massimo: abbiamo grandi obiettivi e davanti delle sfide che ci faranno capire dove possiamo arrivare".