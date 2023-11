Primo giorno di lavoro per Walter Mazzarri. Il neo allenatore del Napoli ha diretto oggi l'allenamento a Castelvolturno ma non ha potuto contare su Victor Osimhen, Il nigeriano era assente alla seduta per una sindrome influenzale. Lo riporta il Napoli sul proprio sito ufficiale. L'attaccante del Napoli è ancora alle prese con un infortunio e punta a rientrare dopo la sosta per la sfida del 25 novembre contro l'Atalanta a Bergamo.



GLI ALTRI - Assenti anche Mario Rui e Alex Meret che hanno sostenuto gli esami presso la clinica Pineta Grande: Il terzino ha riportato una lesione di medio grado del muscolo adduttore della coscia sinistra. Il portiere azzurro invece una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra.